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Act!

Act!

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Web Sitesi: act.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Act! çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Davranmak! küçük ve orta ölçekli işletmelerin daha iyi pazarlama yapmasına, daha fazla satış yapmasına ve ömür boyu müşteri yaratmasına olanak tanıyan hepsi bir arada CRM ve Pazarlama Otomasyonu çözümlerinin lider sağlayıcısıdır.

Web Sitesi: act.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Act! ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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