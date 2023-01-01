Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Encharge çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Davranış e-postaları pazarlama otomasyonuyla buluşuyor. İnsanların web sitenizde yaptıklarına göre e-postalar gönderin ve kullanıcı yolculuğu boyunca pazarlama sürecinizi otomatikleştirin. Yeni başlayanlar ve dijital işletmeler için kullandığınız uygulamalarla entegre olan ilk pazarlama otomasyon platformu.

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