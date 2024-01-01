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Recombee

Recombee

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Web Sitesi: recombee.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Recombee çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Müşterilerimizin gelirlerini artırmak, kullanıcı memnuniyetini artırmak ve işletmelerinin büyümesine yardımcı olmak için hizmet olarak kişiselleştirilmiş içerik, ürün ve arama önerileri sunuyoruz. Kullanımı kolay entegrasyonumuzu kullanan kullanıcılarımız, 30 günlük sınırsız ücretsiz denemeye katılarak hizmetlerimizde uygulamalı deneyimin keyfini çıkarabilirler. Prag merkezli olarak dünya çapında deneyimlerini paylaşmaktan mutluluk duyan 300'den fazla memnun müşteriye hizmet veriyoruz.

Kategoriler:

Business
Kişiselleştirme Yazılımı
Kişiselleştirme Motorları

Web Sitesi: recombee.com

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Klaviyo

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AfterShip

AfterShip

aftership.com

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duda.co

Amplitude

Amplitude

amplitude.com

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Emma

Emma

myemma.com

Instapage

Instapage

instapage.com

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

Customer.io

Customer.io

customer.io

Omnisend

Omnisend

omnisend.com

Braze

Braze

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Roivenue

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Wannadocs

Wannadocs

wannadocs.com

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ReviewPro

reviewpro.shijigroup.com

Workaway

Workaway

workaway.info

ChurchSuite

ChurchSuite

churchsuite.com

Twixor

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