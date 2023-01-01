WebCatalog
Squeezely

Squeezely

squeezely.tech

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Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

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Web Sitesi: squeezely.tech

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