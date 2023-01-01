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SalesCaptain

SalesCaptain

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Web Sitesi: salescaptain.com

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Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

SalesCaptain is an AI-powered customer experience marketing (CXM) platform that helps local businesses win. We help local businesses the way they build their business and modernize the way they communicate with their customers – from facilitating online reviews, launching personalized marketing campaigns, web chat, payments, and much more.

Web Sitesi: salescaptain.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, SalesCaptain ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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