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SalesCaptain is an AI-powered customer experience marketing (CXM) platform that helps local businesses win. We help local businesses the way they build their business and modernize the way they communicate with their customers – from facilitating online reviews, launching personalized marketing campaigns, web chat, payments, and much more.

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