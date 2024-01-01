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RichRelevance

RichRelevance

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Web Sitesi: richrelevance.com

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Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

RichRelevance is the global leader in experience personalization, driving digital growth and brand loyalty for more than 200 of the world’s largest B2C and B2B brands and retailers. The company leverages advanced AI technologies to bridge the experience gap between marketing and commerce to help digital marketing leaders stage memorable experiences that speak to individuals – at scale, in real time, and across the customer lifecycle.

Kategoriler:

Business
Kişiselleştirme Motorları

Web Sitesi: richrelevance.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, RichRelevance ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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Convictional

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