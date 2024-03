Zeta Global

Zeta Pazarlama Platformu (ZMP), kuruluşunuz için en önemli şeyi sunar: gerçek büyüme. Tescilli veriler ve yapay zekanın sektör lideri bir kombinasyonuyla desteklenen ZMP, pazarlamacıların artan pazarlama verimliliğinin yanı sıra satın alma, gelir artışı ve elde tutmayı artıran kişiselleştirilmiş çok kanallı deneyimler oluşturmasına olanak tanır. Kanallar ve cihazlar genelinde en iyi müşterilerinizi ve potansiyel müşterilerinizi tanıyın ve benzersiz niteliklere ve benzersiz tahmine dayalı içgörülere dayanarak doğru teklifi ve içeriği doğru zamanda ve tercih edilen kanala sunun. Yerel CDP ve kimlik çözümü Zeta Pazarlama Platformu, anonim kullanıcıları tanımlamak ve onlarla anlamlı, kişiselleştirilmiş deneyimlerle kanallar arasında etkileşim kurmak için Zeta'nın kapsamlı kimlik grafiğini kullanan yerel bir CDP çözümü içerir. Sezgisel, az kodlu görsel arayüz ile markanızın kimlik çözümleme, birleştirme ve hijyen gereksinimlerini yapılandırabilirsiniz. Zeta'nın çözümü, deterministik veri setimizin (küresel olarak 750 milyondan fazla kimlik) gücüne ve ölçeğine dayanmaktadır ve benzersiz bir müşteri bilgisi derinliği sağlamaktadır. · Müşterileriniz ve potansiyel müşterileriniz hakkında tek bir kalıcı görünüm elde edin · Titiz kimlik çözümlemesi ve entegre veri hijyeni ile kimliği koruyun · Herhangi bir veri kaynağını anında erişim ve gerçek zamanlı güncellemelerle entegre edin Büyük ölçekte potansiyel müşteri kazanımı Zeta'nın sürekli güncellenen demografik, davranışsal ve niyet sinyallerinden yararlanın Ürünleriniz için pazardaki tüketicileri ortaya çıkarın. Yalnızca Zeta Pazarlama Platformu, özel bir deterministik veri kümesini, endüstriyel güçte tanımlayıcıları ve çok kanallı orkestrasyon ve aktivasyon için eksiksiz bir çözümü birleştirir. Zeta, stratejinizin ölçülebilir performansla sonuç odaklı olmasını sağlamak için ihtiyaç duyduğunuz bilgileri sağlar. · Belirleyici veriler ve amaç sinyalleriyle pazardaki tüketicileri ortaya çıkarın · Çok kanallı satın alma stratejilerinizi geniş ölçekte yürütün ve koordine edin · En iyi müşterilerinize benzeyen yeni müşteriler bulun ve onlarla etkileşime geçin Çok kanallı etkileşim Zeta, kanallar ve kanallar genelinde her müşteri deneyimini düzenlemek için tek bir platform sağlar. Bir bireyin yaşam döngüsü boyunca. Binlerce ücretli ve sahip olunan kanalda müşterilerinizi ve potansiyel müşterilerinizi etkinleştirebilir, her etkileşimi mümkün olan en iyi sonuca götüren güncel bilgilerle optimize edebilirsiniz. Güçlü yapay zekamızın en iyi kararlar için rehberiniz olmasına izin verin. Zeta Pazarlama Platformu ile her kanal için ayrı bir stratejiye sahip olmaktan, bireylerin tercih ettikleri kanallarda markanızla nasıl etkileşim kurduğunu açıklayan bütünsel bir müşteri deneyimi stratejisine dönüşebilirsiniz. · Kanallar ve cihazlar genelinde her bireyi tanıyın · Zenginleştirilmiş müşteri verileri ve eyleme geçirilebilir bilgilerle bireyleri hedefleyin · 1:1 teklifler ve özelleştirilmiş içerikle çok kanallı mesajları düzenleyin

