Alternatifler - syntheticAIdata
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics, veriye dayalı kararlarınızda sizi daha akıllı, daha hızlı ve daha güvenli kılmak amacıyla işleriniz için güvenilir yardımcı pilotunuz olarak hareket eder. IBM Cognos Analytics, ister veri bilimci, ister iş analisti, ister BT uzmanı olmayan olsun, her kullanıcıya, kurumsal hedef...
K2View
k2view.com
K2view olarak her kuruluşun, kendi sektöründeki en iyi şirketler kadar yenilikçi ve çevik olmak için verilerini kullanabilmesi gerektiğine inanıyoruz. Veri Ürünü Platformumuz, ister müşteriler, tedarikçiler, çalışanlar, siparişler, krediler veya hastalar olsun, işletme için önemli olan her şeyin gü...
CVEDIA
cvedia.com
CVEDIA, otonom uygulamaların geliştirilmesini hızlandırır. Bilgisayarlı görmenin sınırlarını zorlayarak, simülasyon ve sensör modelleme, büyük veri yönetimi, sistem entegrasyonu ve sinir ağı eğitimi ile müşterilerimizin en zorlu sorunlarını çözmeye kararlıyız.
GenRocket
genrocket.com
Kurumsal Test Verisi Oluşturma ile Sürekli Test Gerçekleştirin Sistemimiz, QA ekiplerinin ihtiyaç duydukları tam test verilerini düşük maliyetle oluşturmalarına yardımcı olmak için tasarlandı GenRocket, test verileri yönetimi ve test verileri oluşturma araçları oluşturucularının geleceğidir -
Gretel.ai
gretel.ai
Geliştiriciler için sentetik veri platformu. Gerçek verilerle aynı özelliklere sahip yapay veri kümeleri oluşturarak gizlilikten ödün vermeden yapay zeka modelleri geliştirebilir ve test edebilirsiniz.
Syntheticus
syntheticus.ai
İşletmenize ve analiz ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış gerçek dünya verilerini mükemmel şekilde taklit eden, yüksek kalitede ve uyumlu sentetik verileri uygun ölçekte oluşturun.
Informatica
informatica.com
Kurumsal bulut veri yönetimi lideri Informatica (NYSE: INFA), işletmelerin en kritik varlıklarının dönüştürücü gücünü fark etmelerini sağlayarak verilere ve yapay zekaya hayat veriyor. AI tarafından desteklenen ve neredeyse tüm çoklu bulut, hibrit sistemlerdeki verileri birbirine bağlayan, yöneten v...
KopiKat
kopikat.co
KopiKat, ağ mimarisini değiştirmeden yapay zeka modelinin doğruluğunu artıran, devrim niteliğinde, üretken bir veri artırma aracıdır. KopiKat, tüm önemli veri açıklamalarını korurken orijinal görüntülerin yeni kopyalarını oluşturarak standart veri artırma yaklaşımlarını genişletiyor. Sonuç, gelenek...
Securiti
securiti.ai
Securiti, verilerin ve GenAI'nin güvenli kullanımını sağlayan merkezi bir platform olan Veri Komuta Merkezi'nin öncüsüdür. Hibrit çoklu bulut ortamlarında birleşik veri zekası, kontroller ve orkestrasyon sağlar. Büyük küresel şirketler veri güvenliği, gizlilik, yönetişim ve uyumluluk için Securiti'n...
YData
ydata.ai
YData, veri bilimi ekiplerinin gelişmiş veri kalitesiyle yapay zeka geliştirmelerini hızlandırmasına yardımcı olur.
Broadcom
broadcom.com
Broadcom Inc., çok çeşitli yarı iletken, kurumsal yazılım ve güvenlik çözümleri tasarlayan, geliştiren ve tedarik eden küresel bir teknoloji lideridir. Broadcom'un kategori lideri ürün portföyü, bulut, veri merkezi, ağ iletişimi, geniş bant, kablosuz, depolama, endüstriyel ve kurumsal yazılımlar dah...
Tonic.ai
tonic.ai
Tonic.ai, gizlilik ve veri kullanılabilirliği arasındaki ödünleşimleri ortadan kaldırarak tüm teknik veri tüketicileri için veri erişimini demokratikleştirir. Tonic'in çözümleri, hassas bilgilerden ve kişisel bilgilerden yoksun, üretim verilerinin güvenli, yüksek doğruluklu versiyonlarını sentezler....
MOSTLY AI
mostly.ai
MOSTLY AI, yapılandırılmış sentetik verilerin oluşturulmasında öncü liderdir. Herkesin daha akıllı yapay zeka ve daha akıllı testler için yüksek kaliteli, üretim benzeri sentetik veriler üretmesine olanak tanır. Fortune 100 şirketlerindeki ve diğerlerindeki sentetik veri ekipleri, gerçek, anonimleşt...