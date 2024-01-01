Geophysical Insights

Geophysical Insights

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Geophysical Research, LLC (d/b/a Geophysical Insights), petrol ve gaz arama riskini ve saha geliştirme maliyetini azaltmak için makine öğrenimi yöntemlerini sismik yorumlamaya uygulama vizyonuyla 2008 yılında Dr. Tom Smith tarafından kuruldu. Şirketin kurulmasından kısa bir süre sonra Dr. Smith, yeni nesil sismik yorumlama yazılımını geliştirmek için sektördeki en iyi yeteneklerden bazılarını bir araya getirdi. Grubun misyonu, makine öğrenimini sismik yorumlama sorununa uygulamak ve yeni yeteneği, herhangi bir yer bilimci tarafından kullanılabilecek hazır, ticari bir yazılım ürününde sunmaktı. Paradise markalı yeni yapay zeka tezgahı, yer bilimcilerine makine öğrenimini birçok farklı jeolojik araştırmaya uygulama konusunda rehberlik eden sezgisel ve zarif bir arayüze sahip olacak. Bir yıllık saha denemeleri de dahil olmak üzere üç yılı aşkın bir süredir geliştirme aşamasında olan Paradise, 2013 yılında Araştırma Jeofizikçileri Derneği'nin (SEG) Yıllık Toplantısı'nda ticari bir ürün olarak piyasaya sürüldü ve o zamandan beri ulusal petrol şirketleri (NOC'ler) dahil olmak üzere dünya çapında istikrarlı bir şekilde benimsendi. uluslararası petrol şirketleri. Geophysical Insights, makine öğrenimi ve derin öğrenme teknolojileri aracılığıyla sismik tepkiye ilişkin daha derin içgörüleri ortaya çıkaran Paradise AI çalışma tezgahında yetenekler geliştirmeye devam ediyor. Büyük veri kümeleri için tasarlanan Paradise, tek bir iş istasyonundan bir kuruluşa kolayca ölçeklenebilen bir 'Büyük Veri' çözümüdür. Sismik yorumlayıcılar, GPU hesaplamanın sağladığı denetimli ve denetimsiz makine öğrenimi algoritmalarının kombinasyonlarını kullanarak, Paradise'taki sismik ve kuyu verilerinden, geleneksel yorumlama araçlarıyla mümkün olandan daha fazla bilgi çıkarabilirler.
Kategoriler:
Business
Machine Learning Software

Web Sitesi: geoinsights.com

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