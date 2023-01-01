WebCatalog
KoboToolbox

KoboToolbox

kobotoolbox.org

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde KoboToolbox çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

KoboToolbox, araştırma ve sosyal fayda için küresel olarak kullanılan bir veri toplama, yönetim ve görselleştirme platformudur.

Web Sitesi: kobotoolbox.org

Yasal Uyarı: WebCatalog, KoboToolbox ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

PatientIQ

PatientIQ

app.patientiq.io

Bright Data

Bright Data

brightdata.com

RapidMiner

RapidMiner

my.rapidminer.com

Nektar

Nektar

app.nektar.io

Trendlyne

Trendlyne

trendlyne.com

Are.na

Are.na

are.na

TradesFactor

TradesFactor

app.tradesfactor.com

Flourish

Flourish

app.flourish.studio

Preset

Preset

manage.app.preset.io

Prolific

Prolific

app.prolific.co

Improvado

Improvado

report.improvado.io

FlowingData

FlowingData

flowingdata.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası