KoboToolbox, araştırma ve sosyal fayda için küresel olarak kullanılan bir veri toplama, yönetim ve görselleştirme platformudur.

Web Sitesi: kobotoolbox.org

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