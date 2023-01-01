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Tall Emu CRM

Tall Emu CRM

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Web Sitesi: tallemucrm.com

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Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Tall Emu bir CRM'dir ancak yalnızca potansiyel müşteriler, müşteriler ve satışla ilgilenmez. Aynı zamanda, ilk temastan üretime ve toplama, paketleme ve teslimatın alınması da dahil olmak üzere depo yönetimine kadar tüm işi uçtan uca yönetir. Ücretsiz Müşteri Portalı ile devam eden müşteri ilişkilerinizi bile yönetebilirsiniz. Tall Emu, XERO ve MYOB'a ve telefon sisteminiz, web siteniz ve alışveriş sepetleriniz gibi iş açısından kritik diğer sistemlere entegre olur. Tüm bunların amacı işletmenizi uygun maliyetli ve verimli bir şekilde yürütmektir. Tall Emu, yaklaşık 20 yıldır ağırlıklı olarak Avustralya ve Yeni Zelanda'daki işletmeler için yazılım üretiyor ve artık MYOB iş yazılımı çözümleri ailesinin bir parçası.

Web Sitesi: tallemucrm.com

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