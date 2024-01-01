Infawork, girişimcilerin şirketinizi kurması, büyütmesi ve yönetmesi için ihtiyaç duyduğu tek yazılımdır. Nefret etmediğiniz, size binlerce dolara mal olmayan ve çalıştırmak için ileri düzeyde bir eğitim gerektirmeyen bir iş yazılımı hayal edin. Tüm muhasebe, İK, sipariş, üretim, depo ve envanter yönetimi, bütçeleme, satıcı ve raporlama işlemleriniz için tek bir entegre yazılım hayal edin. e-Ticaret ve müşteri yönetiminin yanı sıra e-posta, takvim ve anlık mesajlaşma gibi diğer birkaç özellik. Yalnızca işletmenizin başarılı olmasına yardımcı olmak için var olan bir yazılım ortağınız olduğunu hayal edin. Tüm bunları hayal edebiliyorsanız, Infawork'ü de hayal edebilirsiniz: küçük ve orta ölçekli işletmeleri başlatmak, işletmek ve büyütmek için uygun fiyatlı, kullanımı kolay ve her şey dahil iş yazılımı.

Web Sitesi: infawork.com

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