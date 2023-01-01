transloads.co - birleşik aktarım platformu, aktarım işinizi başlatmak, yönetmek ve büyütmek için ihtiyacınız olan her şeyi içerir. Demiryolu hattındaki tersaneyi, depoyu, konteyner deposunu veya toplu kargoyu yönetin. transloads.co ™, küçük ve orta ölçekli demiryolundan kamyona yeniden yükleme sahaları için özel olarak tasarlanmış tek SaaS Transload Yard Management yazılımını sunar. Bulut tabanlı aktarım yazılımımız kullanım kolaylığı ve sahip olma kolaylığı için tasarlanmıştır, böylece müşteriler sunucular yerine işlerini yönetmeye odaklanabilirler. Yazılım, aşağıdakiler de dahil olmak üzere yeniden yükleme terminali yönetiminin tüm alanlarını kapsar: - hesap yönetimi, - gelen ve giden gönderi yönetimi, - envanter takibi, - kalite kontroller, - demuraj yönetimi, - faturalama ve BOL oluşturma, - takip yönetimi, - özel veri alanları yönetimi , - raporlama ve analiz - ve çok daha fazlası. transloads.co herhangi bir özel donanıma ihtiyaç duymaz ve masaüstünde tam özellikli bir yönetici portalının yanı sıra saha ekipleri için mobil bir arayüz sunar. Tersane yönetim sistemimiz, boyutlu ve toplu mallar da dahil olmak üzere çeşitli malları idare edecek şekilde tasarlanmıştır.

Web Sitesi: transloads.co

Yasal Uyarı: WebCatalog, transloads.co ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.