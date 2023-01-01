Transit ve saha içi yüklerin gerçek zamanlı takibi ile gerçek uçtan uca görünürlük; hepsi tek bir kapsamlı platformda. İşletmenizi dönüştürmenize ve bahçenizi genel tedarik zincirinizin çevik, birbirine bağlı bir parçası haline getirmenize yardımcı oluyoruz. FourKites ile mevcut en gelişmiş saha yönetim sistemine (YMS) sahip olursunuz. Size yalnızca bahçenizde ne olduğunu gösterebilen geleneksel tersane yönetimi çözümlerinden farklı olarak FourKites, size eşsiz bir esneklik ve içgörü sağlamak için transit ve saha içi yüklerin gerçek zamanlı görünürlüğünü kullanır.

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