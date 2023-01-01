WebCatalog
Fygaro

Fygaro

fygaro.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Fygaro çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

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Çevrimiçi satışa başlayın! KOBİ'lerden girişimcilerden çok uluslu şirketlere kadar binlerce işletme, işlerini çevrimiçi satmak ve yönetmek için Fygaro'yu kullanıyor.

Web Sitesi: fygaro.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Fygaro ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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