Kleisteen, girişimciler ve KOBİ'ler için proje yönetimi ve envanter yönetimini de kapsayan bir muhasebe çözümüdür.

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