Harasocial, sosyal satış için kapsamlı bir çözümdür, sipariş dönüşüm oranlarını en üst düzeye çıkarır. Çok kanallı konuşmaları yönetir (Facebook, Instagram…), 7/24 müşteri desteği için yerleşik sohbet robotu otomasyonuyla birlikte gelir, müşterilerle sorunsuz bir şekilde etkileşime girer, satışları hızla kapatır, iş operasyonlarınızı daha tutarlı ve etkili bir şekilde yürütmenize yardımcı olur.

Web Sitesi: harasocial.com

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