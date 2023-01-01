Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Table Duck is an omnichannel communication platform to manage and automate all your customer conversations in one place.

Web Sitesi: tableduck.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Table Duck ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.