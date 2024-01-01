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digitGaps is a California based global market intelligence company preferred by Fortune Global 500 and a partner of choice by Forbes Global 2000, and Global RepTrak 100. digitGaps offers global business information, insights and intelligence in the form of reports available off-the-shelf as well as custom research to professionals and researchers across the industry verticals and 80 markets. digitGaps believes in delivering value to clients through actionable insight, and expertise by using stringent methodology to ensure all data and ratings are precise, honest and impartial. digitGaps works with top executives to help them make better decisions, and help them to convert those decisions to actions.

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