Mondial Relay, 1997 yılında kurulmuş, Fransa merkezli bir uluslararası paket dağıtım şirketidir. Şirket, Fransa'da 4, yurt dışında ise 6 merkezde faaliyet göstermekte olup 15 ülkede faaliyet göstermektedir. Şirket, Mart 2021'e kadar olan 12 ayda 140 milyon paket elleçledi.

Web Sitesi: mondialrelay.fr

Yasal Uyarı: WebCatalog, Mondial Relay ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.