WebCatalog
Mondial Relay

Mondial Relay

mondialrelay.fr

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Mondial Relay çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Mondial Relay, 1997 yılında kurulmuş, Fransa merkezli bir uluslararası paket dağıtım şirketidir. Şirket, Fransa'da 4, yurt dışında ise 6 merkezde faaliyet göstermekte olup 15 ülkede faaliyet göstermektedir. Şirket, Mart 2021'e kadar olan 12 ayda 140 milyon paket elleçledi.

Web Sitesi: mondialrelay.fr

Yasal Uyarı: WebCatalog, Mondial Relay ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Siteimprove

Siteimprove


ChargePoint

ChargePoint


Yext

Yext

yext.com

Fiji Airways

Fiji Airways

fijiairways.com

Openbase

Openbase

openbase.com

AirAsia

AirAsia

airasia.com

Fishisfast

Fishisfast

fishisfast.com

Swift Package Index

Swift Package Index

swiftpackageindex.com

france.tv

france.tv

france.tv

Juneyao Air

Juneyao Air

global.juneyaoair.com

Cyfe

Cyfe

cyfe.com

Fetch

Fetch

fetchpackage.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası