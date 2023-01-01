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SaltWire

SaltWire

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SaltWire Network Inc., The Chronicle Herald'ın sahibi Halifax, Nova Scotia'daki Dennis-Lever ailesine ait bir Kanadalı gazete yayıncılık şirketidir. Saltwire, Atlantik Kanada'da 23 günlük ve haftalık gazeteye sahiptir. Şirket, 2017 yılında Transcontinental'dan 27 gazetenin satın alınmasıyla kuruldu.

Web Sitesi: saltwire.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, SaltWire ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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National Post

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The Baltimore Sun

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The Christian Science Monitor

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