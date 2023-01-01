Digi Online, RCS ve RDS abonelerine yönelik ücretsiz bir uygulamadır ve şunları yapmanızı sağlar: - çevrimiçi spor kanallarını Digi Sport 1, 2, 3 ve 4, Digi24 haber kanalı ve UTV müzik kanalını izleyin - HBO GO'ya doğrudan uygulamadan erişim * - uygulamadan PLAY'e erişim ** - tüm Digi kanalları için TV programını izleme ***

Web Sitesi: digionline.ro

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