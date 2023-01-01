WebCatalog
Digi Online

Digi Online

digionline.ro

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Digi Online çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Digi Online, RCS ve RDS abonelerine yönelik ücretsiz bir uygulamadır ve şunları yapmanızı sağlar: - çevrimiçi spor kanallarını Digi Sport 1, 2, 3 ve 4, Digi24 haber kanalı ve UTV müzik kanalını izleyin - HBO GO'ya doğrudan uygulamadan erişim * - uygulamadan PLAY'e erişim ** - tüm Digi kanalları için TV programını izleme ***

Web Sitesi: digionline.ro

Yasal Uyarı: WebCatalog, Digi Online ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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