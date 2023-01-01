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Krishna.com

Krishna.com

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Web Sitesi: krishna.com

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Krishna.com, Lord Krishna'nın öğretilerini internette paylaşmak ve öğrencilerin ve öğretmenlerin çeşitli ihtiyaçlarına ve ilgi alanlarına hizmet etmek amacıyla kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan BBT Online Minister Inc. tarafından size sunulan, tamamen Krishna hakkında bir web sitesidir. , akademisyenler, manevi arayışta olanlar, Hindu topluluğu, adananlar ve pratik manevi yaşamla ilgilenen herkes. Krishna.com'da sunulan bilgiler, Bhagavad-gita, Srimad-Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita ve ilgili Vaishnava kutsal metinleri dahil olmak üzere kutsal metinlere dayanmaktadır ve manevi öğretmenimiz Kutsal Lütufları A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada tarafından Sanskritçe ve Bengalce'den ayrıntılı yorumlarla çevrilmiştir. Uluslararası Krishna Bilinci Derneği'nin Kurucusu Acharya. Ayrıca Bhaktivedanta Book Trust (BBT) tarafından yayınlanan manevi literatürün İnternet dağıtımını da kolaylaştırıyoruz. Ruhsal ilkelerimiz ve ilkelerimiz, Uluslararası Krishna Bilinci Derneği'nin yedi amaçta özetlenen ilkeleridir.

Web Sitesi: krishna.com

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