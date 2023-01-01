WebCatalog
Common Sense Media

Common Sense Media

commonsensemedia.org

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Common Sense Media çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Common Sense, 21. yüzyılda gelişmek için ihtiyaç duydukları güvenilir bilgiyi, eğitimi ve bağımsız sesi sağlayarak tüm çocukların ve ailelerin hayatlarını iyileştirmeye kendini adamış, ülkenin önde gelen kar amacı gütmeyen kuruluşudur.

Web Sitesi: commonsensemedia.org

Yasal Uyarı: WebCatalog, Common Sense Media ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Parents

Parents

parents.com

Storypark

Storypark

app.storypark.com

Trycycle

Trycycle

tricycle.org

Prevention

Prevention

prevention.com

South China Morning Post

South China Morning Post

scmp.com

CDC

CDC

cdc.gov

Code.org

Code.org

code.org

Grist.org

Grist.org

grist.org

Neso Academy

Neso Academy

nesoacademy.org

Eduhap

Eduhap

learn.eduhap.com

Liveuamap

Liveuamap

liveuamap.com

Harvard Business Publishing Education

Harvard Business Publishing Education

hbsp.harvard.edu

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası