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The Architectural Review

The Architectural Review

architectural-review.com

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Architectural Review, 21. yüzyılın tek küresel mimarlık dergisidir. Keskin eleştirilerden ve mimari söylemi şekillendiren binaların ardındaki düşüncelerden ilham alın ve kışkırtın.

Web Sitesi: architectural-review.com

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