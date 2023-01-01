WebCatalog
Runestone Academy

Runestone Academy

runestone.academy

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Runestone Interactive'in misyonu 21. yüzyıl ders kitaplarını demokratikleştirmektir. Ders kitabı fiyatları çok yüksek ve kağıttan ders kitapları da çok eski moda. Bunu değiştiriyoruz. - Ücretsiz olarak temin edilebilen açık kaynak kitaplar - Runestone kitapları oluşturmak için kullanımı kolay yazma araçları - Kursunuz için barındırma hizmetleri.

Web Sitesi: runestone.academy

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