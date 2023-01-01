WebCatalog
Pavemint

Pavemint

pavemint.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Pavemint çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Her ölçekteki otopark ihtiyaçlarına yönelik esnek, otomatik çözümler. Pavemint, operasyonel verimliliği artırmak için tasarlanmış esnek, otomatik park çözümleri etrafında inşa edilmiş 21. yüzyıl park etme deneyimini sunar.

Web Sitesi: pavemint.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Pavemint ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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