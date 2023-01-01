Her ölçekteki otopark ihtiyaçlarına yönelik esnek, otomatik çözümler. Pavemint, operasyonel verimliliği artırmak için tasarlanmış esnek, otomatik park çözümleri etrafında inşa edilmiş 21. yüzyıl park etme deneyimini sunar.

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