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Vox

Vox

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Vox, 21. yüzyılın genel ilgi alanına giren bir haber sitesidir. Misyonu basit: Haberleri açıklamak. Politika, kamu politikası, dünya meseleleri, popüler kültür, bilim, iş dünyası, yemek, spor ve önemli olan diğer her şey editoryal çerçevemizin bir parçasıdır. Amacımız insanları meraktan anlayışa taşımaktır.

Web Sitesi: vox.com

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