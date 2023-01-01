RecRight, sezgisel, hepsi bir arada video işe alım aracıyla işe alımı 21. yüzyıla taşıyor. İşe alım aracında açık pozisyonu duyurabilir, başvuru alabilir ve adayları derecelendirebilirsiniz. Kaydedilen video röportajı, uygulamaların arkasındaki kişileri görme ve tıklayan kişileri işe alma olanağı sağlar. Sonuçta işe alım insan etkileşimiyle ilgilidir; kalem, kağıt ve meçhul uygulamalarla ilgili değil.

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