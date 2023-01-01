WebCatalog
RecRight

RecRight

recright.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde RecRight çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

RecRight, sezgisel, hepsi bir arada video işe alım aracıyla işe alımı 21. yüzyıla taşıyor. İşe alım aracında açık pozisyonu duyurabilir, başvuru alabilir ve adayları derecelendirebilirsiniz. Kaydedilen video röportajı, uygulamaların arkasındaki kişileri görme ve tıklayan kişileri işe alma olanağı sağlar. Sonuçta işe alım insan etkileşimiyle ilgilidir; kalem, kağıt ve meçhul uygulamalarla ilgili değil.

Web Sitesi: recright.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, RecRight ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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