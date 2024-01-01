Newswise

Newswise

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Web Sitesi: newswise.com

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Newswise, gazetecilerin akıllı haberleri seçtiği, bağlantı kurduğu ve kullandığı yerdir. Gazeteciler Newswise'ı bilgiye dayalı haberler, ambargolu araştırma sonuçları ve dünyanın önde gelen araştırma kurumlarından uzman kişiler için güvenilir bir kaynak olarak görüyor: üniversiteler, kolejler, laboratuvarlar, meslek kuruluşları, devlet kurumları ve tıp alanlarında aktif özel araştırma grupları, bilim, ticaret ve beşeri bilimler. Newswise, hem gazeteciler hem de kaynak kurumlar için araştırmaya dayalı haber dağıtımının değerini ve verimliliğini artırmak amacıyla güncel haberler, aranabilir arşivler, abonelik telgraf hizmetleri ve gelişmiş bilgi yönetimi araçlarından oluşan kapsamlı bir veritabanına sahiptir. Newswise ayrıca iletişim profesyonellerine gazetecilere kolay, verimli ve etkili erişim sağlamak için tasarlanmıştır. Hizmetlerimiz haberleri doğrudan talep eden gazetecilere dağıtır. Newswise, medya ilişkilerinizin etkinliğini büyük ölçüde artırırken ve bilgilerinizin değerini artırırken maliyetlerinizi azaltabilir.

Web Sitesi: newswise.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Newswise ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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