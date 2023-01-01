WebCatalog
Kadenze

Kadenze

kadenze.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

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Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Kadenze, Inc., sanat ve yaratıcı teknoloji alanlarında birinci sınıf çevrimiçi eğitim sağlamak için dünya çapında önde gelen üniversiteler ve kurumlarla ortaklık yapmaktadır.

Web Sitesi: kadenze.com

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