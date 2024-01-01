Wolters Kluwer Health - LWW'den Lippincott (Lippincott Williams & Wilkins), sağlık uzmanlarına, tıp öğrencilerine ve kurumlara hizmet veren, profesyonel sağlık bilgileri ve kaynakları sunan önde gelen bir yayıncıdır. Tıp ve sağlık hizmetleri alanlarında kalite ve otorite konusunda uzun süredir devam eden bir üne sahip olan LWW, eğitim, araştırma ve klinik uygulamaları desteklemek üzere tasarlanmış geniş bir ürün ve hizmet yelpazesi sunmaktadır. LWW, kaliteye, doğruluğa ve yeniliğe olan bağlılığıyla bilinen, tıbbi ve sağlık hizmetlerine ilişkin bilgiler için güvenilir bir kaynaktır. Geniş ürün ve hizmet yelpazesi, alanlarında mükemmeliyet arayışında olan sağlık profesyonelleri, eğitimciler ve öğrenciler için vazgeçilmezdir.

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