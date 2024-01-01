Managr
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Web Sitesi: managr.ai
Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Managr çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Managr is an AI assistant for marketing and PR teams. It streamlines research & ideation, content creation and media pitching. Try Managr for Free! managr.ai/pricing
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Web Sitesi: managr.ai
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