Alternatifler - Rolli

ClipSource

clipsource.com

Clipsource'un Medya Merkezi, medya ve eğlence endüstrisi için haber ve içerik paylaşımını basitleştirmek üzere özel olarak tasarlanmış tek PR dağıtım platformudur. Hepsi bir arada çözüm, zengin haberleri görseller, videolar, program katalogları ile birlikte dağıtmayı ve tüm önemli kişilerinize ve pa...