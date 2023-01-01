WebCatalog
Knoetic

Knoetic

knoetic.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Knoetic çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

DEI, Yıpratma, İşe Alma, Tazminat ve daha fazlasına ilişkin içgörüleri ortaya çıkararak çalışanlarınız için neyin önemli olduğuna dair bütünsel bir görünüm elde edin.

Web Sitesi: knoetic.com

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