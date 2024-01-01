Alternatifler - Anewstip
Feedly
feedly.com
Feedly (feedly olarak stilize edilmiştir), iOS ve Android çalıştıran çeşitli web tarayıcıları ve mobil cihazlar için bir haber toplayıcı uygulamasıdır. Ayrıca bulut tabanlı bir hizmet olarak da mevcuttur. Kullanıcının kişiselleştirmesi ve başkalarıyla paylaşması için çeşitli çevrimiçi kaynaklardan h...
SEMrush
semrush.com
SEMrush, SEO, PPC, içerik, sosyal medya ve rekabetçi araştırmalar için çözümler sunar. Dünya çapında 6000000'den fazla pazarlamacının güvendiği
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs.com, geri bağlantılar ve SEO analizi için iyi bilinen bir araç setidir. Şu anda diğer benzer hizmetler sürüsünden, en geniş Canlı bağlantı tabanı, devasa Dizin ve en iyi dizin güncelleme hızıyla öne çıkıyoruz. Müşterilerimize en taze ve en güncel backlink verilerini sunmak için tüm algoritm...
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch, merkezi İngiltere'nin Brighton şehrinde bulunan bir dijital tüketici istihbarat şirketidir. Brandwatch altı farklı ürün satıyor: Tüketici Araştırması, Kitleler, Vizia, Qrously, Reviews ve BuzzSumo. Brandwatch Tüketici Araştırması, şirketlere bilgi sağlamak ve markalarının çevrimiçi varlı...
Awario
awario.com
Ücretsiz olarak marka takibine başlayın! Web kaynaklarında bahsedilenleri takip edin, rekabetinizi analiz edin, niş etkileyicilerinizi izleyin ve sosyal ağlarda potansiyel müşteriler bulun!
Meltwater
meltwater.com
Meltwater'ın halkla ilişkiler ve pazarlama ekiplerine hem haber hem de sosyal medyadaki medya kapsamını izlemesine ve marka yönetimini geliştirmesine nasıl yardımcı olduğunu keşfedin.
Dataminr
dataminr.com
Müşteriler, yüksek etkili olaylara ve ortaya çıkan risklere ilişkin erken sinyaller, güvenle yanıt vermek ve krizleri daha etkili bir şekilde yönetmek için Dataminr'in yapay zeka platformuna güveniyor
Brand24
brand24.com
Brand24, web üzerinde markanızla ilgili bahsedilenlere anında erişmenizi sağlar.
Cision
cision.com
Cision Ltd. bir halkla ilişkiler ve kazanılmış medya yazılım şirketi ve hizmet sağlayıcısıdır. Şirket, Cayman Adaları'nda kurulmuştur ve merkezi Chicago, Illinois'dedir; dünya çapındaki müşterileri ile Şirket, Haziran 2017'de ters birleşme yoluyla halka açıldı. Web tabanlı PR ve hizmet olarak medya ...
Mention
mention.com
Hedef kitlenizi dinlemenize, olağanüstü gönderiler yayınlamanıza ve müşterilerinize yanıt vermenize olanak tanıyan hepsi bir arada aracı edinin.
Critical Mention
criticalmention.com
TV, Radyo, Haberler, Podcast'ler ve Sosyal Medya için sınıfının en iyisi medya izleme hizmeti ve sektördeki en doğru medya iletişim veritabanı.
BuzzStream
buzzstream.com
BuzzStream, dünyanın en iyi pazarlamacılarının ürünlerini, hizmetlerini ve içeriklerini tanıtarak bağlantılar, ilgi ve markalar oluşturmalarına yardımcı olan web tabanlı bir yazılımdır.
BuzzSumo
buzzsumo.com
En iyi performansı gösteren içeriği bulun. Önemli olan etkileyicilerle işbirliği yapın. Fikir üretmek, yüksek performanslı içerik oluşturmak, performansınızı izlemek ve etkileyicileri belirlemek için içerik analizlerimizi kullanın. BuzzSumo, 8 milyar makale, 42 milyon web sitesi, 300 etkileşim, 50...
Agility PR Solutions
agilitypr.com
Agility PR Solutions (eski adıyla MediaMiser), halkla ilişkiler ve pazarlama profesyonellerine yönelik medya izleme ve analiz yazılımı ile profesyonel hizmetler sağlayıcısıdır. Agility PR Solutions, çeşitli Fortune 500 şirketlerinin ve Kanada devlet kurumlarının da aralarında bulunduğu müşterilerine...
SentiOne
sentione.com
Yapay zeka tabanlı çevrimiçi dinlemeyi ve konuşma sesli robotları ve sohbet robotları ile müşteri hizmetleri otomasyonunun geleceğini keşfedin.
Prezly
prezly.com
Prezly, kuruluşların hayran yaratma hedefiyle hikayelerini yayınlamasına, dağıtmasına ve sahiplenmesine yardımcı olan bir hikaye anlatma platformudur.
Muck Rack
muckrack.com
Gazetecileri bulmak, hikayeniz için baskı almak, haberleri izlemek ve PR'ınızın etkisi hakkında rapor vermek için Muck Rack'i kullanın. Gazeteciler portfolyolar oluşturabilir ve kariyerlerini hızlandırabilirler.
Skeepers
octoly.com
Lider Influencer Pazarlama Platformu Octoly, incelenen mikro etkileyicileri ve tüketicileri geniş ölçekte birbirine bağlayarak markaların görünürlüğünü artırmasına, güven oluşturmasına ve satışları artırmasına yardımcı olur. Markalar, hediye edilen bir ürün karşılığında sosyal medya gönderileri ve ...
Diffbot
diffbot.com
Web Scraping olmadan Web Verileri. Diffbot ile web üzerinde trilyonlarca bağlantılı içeriği sorgulayın veya talep üzerine çıkarın.
Contify
contify.com
Contify, rakipler, müşteriler ve endüstri segmentleri hakkındaki bilgileri takip etmek için Yapay Zeka Destekli bir Pazar ve Rekabetçi İstihbarat Platformudur.
MediaHQ
mediahq.com
MediaHQ medya ilişkilerinizi dönüştürecek. Tek bir yerden medya listeleri oluşturabilir, basın bültenleri dağıtabilir, hikayenizi anlatabilir ve basın bülteni raporlarını okuyabilirsiniz. Haberlerinizi anında ve sorunsuz bir şekilde paylaşmanızı sağlar.
Storiad
storiad.com
Storiad, kitap farkındalığını artırmak ve kitap satışlarını artırmak amacıyla doğru kitap hedef kitlesine ulaşmak için yazarların dijital kitap tanıtım kampanyalarını planlamasına, dağıtmasına ve yönetmesine yardımcı olur.
AlphaSense
alpha-sense.com
PAZAR İSTİHBARAT VE ARAMA PLATFORMU İçgörüleri saatler değil saniyeler içinde ortaya çıkarın Dizine eklenmiş, aranabilir ve hepsi tek bir yerden geniş bir içerik evreninde şirketleri, konuları ve sektörleri kolayca takip ederek pazarın hızında hareket edin.
RadioKing
radioking.com
RadioKing, kendi çevrimiçi radyo istasyonunuzu oluşturmak ve yayınlamak için bir numaralı platformdur. Bu çözüm aynı zamanda radyo istasyonlarını dijital gelişimlerinde desteklemek için anahtar teslim hizmetler de sunmaktadır (Web Sitesi, Mobil Uygulama, Bağlantılı Hoparlör, TV ve Otomatik). Bugün 1...
Signal AI
signal-ai.com
Sonsuz veri denizinde Signal AI, kendinden emin ve bilinçli kararlar için netlik sağlar. Karar verme sürecine ilişkin öngörüler oluşturmak amacıyla 226 pazarda, 75 dilde, Signal AI platformuna her gün 5 milyondan fazla makale giriliyor. • Halkla İlişkiler Stratejinizi Güçlendirin - İletişimlerinizi ...
Sourcery
sourcery.ai
Daha Fazla Müşteriye Ulaşın. Kaliteli Geri Bağlantılar Kazanın. Nasıl ücretsiz tanıtım alacağınızı merak etmeyi bırakın. Yazılımımız kaliteli geri bağlantıları kendiniz kazanmanıza yardımcı olur. Çok kolay, sihir gibi. » Marka Bilinirliğini Artırın » Daha Fazla Gelen Trafik ve Potansiyel Müşteri » S...
JustReachOut
justreachout.io
İşletmenizi büyütmek için ihtiyaç duyduğunuz görünürlüğü elde etmenizi sağlayacak PR yazılımı ve rehberliği. Bir gazetecinin hikayenize uygun olduğunu bilerek iletişime geçin. Yazılımımız, güvenle satış konuşması yapabilmeniz için en alakalı gazetecileri, yayınları, basın fırsatlarını, podcast'leri ...
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Hizmeti, 30'dan fazla dijital, sosyal ve sesli kanalda kesintisiz müşteri ve temsilci deneyimi sağlayan ve gerçek zamanlı eyleme geçirilebilir ve ölçeklenebilir bilgiler sunarak başka herhangi bir nokta çözümüne olan ihtiyacı ortadan kaldıran, yapay zeka tarafından desteklenen, bulutta yere...
NewsWhip Analytics
newswhip.com
Halkın herhangi bir konuyla nasıl ilgilendiğini anlayın. Web ve sosyal medyadaki 7 yılı aşkın kamu katılımı verilerini analiz edin ve raporlayın.
NewsWhip Spike
newswhip.com
İletişim ekipleri için gerçek zamanlı medya izleme. Önemli olan içeriği belirlemek ve tahmin etmek için gerçek zamanlı web ve sosyal içerik akışlarını halkın katılımı verileriyle birleştirin
PeakMetrics
peakmetrics.com
Medya kapsamını otomatik olarak toplayın ve raporlayın. PeakMetrics, gerçek zamanlı olarak milyonlarca yapılandırılmamış, kanallar arası medya veri kümesinden içgörüler çıkarır ve eyleme dönüştürülebilir veriler oluşturur.
Uptime
uptime.com
Ücretsiz deneyin. Ödüllü Web Sitesi İzleme Araçlarımızla Çalışma Süresini Kontrol Edin ve Anında Haberdar Olun.
Spica Media
spica.media
Performansınızı artırmanıza yardımcı olacak değerli analizler ve raporlarla birlikte size sosyal medya, gazeteler, dergiler, TV, radyo ve çevrimiçi haberlerde kapsamlı medya izleme olanağı sağlıyoruz.
Nikkei ScoutAsia
scout.asia
ScoutAsia, Financial Times Group ve Nikkei Inc. tarafından desteklenen kurumsal bir veri ve haber hizmetidir. ScoutAsia aboneliği, Doğu Asya ve Güney'de 20'den fazla ülkede 800.000'den fazla şirket hakkında en güncel verileri, haberleri ve bağlamı sağlar. Asya ve ASEAN. Veritabanları, abonelerin ayr...
Realytics
realytics.io
Realytics, TV analiz çözümleri ve programatik TV ile TV kampanyalarının dijital performansını ölçer ve güçlendirir.
Newsmeter
newsmeter.com
Newsmeter, çevrimiçi bir küresel haber takip hizmetidir. Ödüllü bir teknolojiyle SaaS'ı izleyen güçlü bir çevrimiçi haber medyası sağlar. Platformumuz dünya genelindeki küresel haber kaynaklarını sürekli olarak takip etmektedir. Bugüne kadar on binlerce kaynaktan 510 milyonun üzerinde haber (her 5 d...
Mediaboard
mediaboard.com
Mediaboard, PR dünyasına veri analizi ve medya istihbaratı için modern bir araç sağlamak amacıyla 2015 yılında kuruldu. Uygulama, medya izleme, ayrıntılı analiz, gösterge tabloları ve raporların yanı sıra eski makaleleri bulmayı kolaylaştıran zengin bir medya arşivi sunar. Bu klasik özelliklere ek o...
Fullintel
fullintel.com
Fullintel, ustalıkla seçilmiş medya izleme ve analiz yazılımı ve hizmetleri arayan halkla ilişkiler ve iletişim profesyonelleri için benzersiz bir yetenek, araç ve teknoloji kombinasyonu sunar. Johnson & Johnson, Intuit, Bell Textron, Royal Caribbean International ve Shell gibi üst düzey markalar, i...
Syften
syften.com
Daha iyi sosyal haber filtreleme. Yapay olarak düşük limitler olmadan (kullanabileceğiniz 100 filtre), neredeyse gerçek zamanlı uyarılar (çoğu durumda bir dakikadan az) ve Slack desteği ile içerik pazarlama ekibiniz sağlam bir varlık oluşturmak için gereken avantajı elde edecektir.
Grabien
grabien.com
Sektördeki en düşük fiyata en yüksek kalitede haber klipleri. Grabien, sunucular ve yapımcılar (TV, radyo, podcast'ler), şirketler, halkla ilişkiler firmaları ve medya kişilikleri ve sadece sıkı haber bağımlıları için eksiksiz bir araç paketi sunar. Haber ekosisteminin neresinde olursanız olun hayat...
Newslit
newslit.co
Newslit, halkla ilişkiler profesyonelleri, yatırımcılar, araştırmacılar, pazarlamacılar, satış görevlileri, avukatlar ve işletme sahipleri için yeni nesil bir haber izleme ve araştırma aracıdır. En kapsamlı önemli haber kaynaklarını sürekli takip ediyoruz ve iş dünyasının önde gelen binlerce kişiden...
Factal
factal.com
Factal, şirketlere insanları korumak, kesintileri önlemek ve beklenmedik olaylar meydana geldiğinde otomasyonu yönlendirmek için ihtiyaç duydukları gerçekleri gerçek zamanlı olarak sağlar. Factal, ışık hızında keşif ile güvenilir doğrulamayı tek bir platformda birleştirerek diğer son dakika haber ka...
TechNews
technews.io
TechNews, BT şirketlerine yapay zeka, siber güvenlik, bulut altyapısı ve daha fazlası gibi karmaşık kategorilerde neyin trend olduğuna dair daha yüksek IQ anlayışı sağlıyor.
EzyInsights
ezyinsights.com
EzyInsights, haber merkezleri ve gazeteciler için en hızlı haber toplama, içerik keşfetme ve medya izleme çözümüdür. Dünyanın hangi içerikle ilgilendiğini gerçek zamanlı olarak takip etmek için her gün bunu kullanan binlerce gazeteci tarafından kullanılıyoruz. Ortalama olarak, yeni EzyInsights müşte...
Metro Monitor
metromonitor.com
Metro Monitor, halkla ilişkiler ve kurumsal iletişim profesyonelleri için tüm medya kuruluşlarını izleyerek, özel haber izleme veritabanlarına ve yenilikçi TV haber kırpma ve medya analiz hizmetlerine erişmenizi sağlar.
SnapStream
snapstream.com
SnapStream, canlı videoyu kaydedip metne dönüştüren ve önemli anları oluşturmayı ve paylaşmayı kolaylaştıran güçlü bir bulut tabanlı video kırpma ürünüdür. Snapstream ile şunları yapabilirsiniz: - Herhangi bir video kaynağını, canlı yayını, TV kanalını veya canlı etkinliği kaydedin ve metne dönüştür...
Webz.io
webz.io
Webz.io, makine tanımlı web verilerinin lider sağlayıcısıdır. Açık ve karanlık ağdaki geniş web veri havuzunu, makinelerin kullanımına hazır, yapılandırılmış web veri akışlarına dönüştürür. Kuruluşlar, geliştiriciler ve analistler Webz.io verilerini kullanarak artık web verilerinin ham potansiyelini...
Brand Analytics
brandanalytics.ru
Brand Analytics bir Sosyal Medya İzleme ve Analiz Sistemidir. - Sosyal ağ siteleri, video barındırma hizmetleri, harita hizmetleri, kamu kanalları ve mesajlaşma sohbetleri, inceleme web siteleri, forumlar, bloglar, pazar yerleri, çevrimiçi medya, gazeteler, dergiler ve federal kanallar olmak üzere t...
Truescope
truescope.com
Truescope, en hızlı büyüyen medya izleme ve ölçüm hizmetidir. Truescope, dünya çapındaki kuruluşlar için gerçek zamanlı medya öngörülerini ve iş zekasını ortaya çıkarıyor. Misyonu, profesyonel iletişimcilerin bugün ihtiyaç duyduğu medya izleme ve analiz sürecini basitleştirerek aboneleri daha iyi bi...
News Exposure
newsexposure.com
News Exposure, sağlam ve kapsamlı TV ve radyo yayın izleme, internet izleme, LexisNexis/Print izleme, medya istihbaratı ve PR analizi sağlar. Ayrıca medya kişileri veritabanı çözümü de sunuyoruz. News Exposure, geçmişi 2010'a kadar uzanan kalıcı bir HD arşivi sağlayarak sektörde ayrıcalıklı bir niş ...
Determ
determ.com
Daha önce Mediatoolkit olan Determ, yapay zeka destekli bir çevrimiçi medya izleme çözümüdür. Gerçek zamanlı tüketici, rakip ve pazar öngörülerine dayanarak daha iyi iş kararları alınmasına yardımcı olur. Determ, ilgili bahsi geçenleri belirlemek için herhangi bir dil veya konumdaki 100 milyondan fa...
Managr
managr.ai
Managr, pazarlama ve halkla ilişkiler ekipleri için yapay zeka asistanıdır. Araştırma ve fikir oluşturmayı, içerik oluşturmayı ve medya sunumunu kolaylaştırır. Managr'ı Ücretsiz Deneyin! managr.ai/pricing
Mentionlytics
mentionlytics.com
Mentionlytics, hepsi bir arada Akıllı Sosyal Medya İzleme Platformudur. Markanız, ürününüz veya rakipleriniz hakkında tüm web'de (Haber siteleri, forumlar, bloglar ve diğer HERHANGİ BİR web sitesi) ve TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, Reddit gibi birçok Sosyal Medya Kanalında geçenleri izlemeniz...
Telum Media
telummedia.com
Telum Media, Asya Pasifik genelinde halkla ilişkiler ve medya endüstrileri arasında bağlantılar oluşturan kapsamlı bir medya iletişim platformudur.
IGLeads.io
igleads.io
Parmaklarınızın ucundaki Google'ın herkese açık veritabanıyla yeni iş fırsatlarını keşfedin ve dünyadaki her alıcıya ulaşın. Hashtag'leri ve anahtar kelimeleri kullanarak potansiyel müşterileri hedefleyin ve daha fazla anlaşma yapın
The Shelf
theshelf.com
The Shelf, serbest çalışan blog yazarlarının ve sosyal etki sahibi kişilerin işbirliği yapmak isteyen markalarla bağlantı kurmasına yardımcı olan bir sitedir.
Roxhill Media
roxhillmedia.com
Roxhill önde gelen gerçek zamanlı medya istihbarat platformudur. Alex Northcott'un deneyimli halkla ilişkiler ve sektör profesyonellerinden oluşan ekibini yenilikçi teknolojiyle birleştiren Roxhill, günümüzün hızlı hareket eden pazarında ihtiyaç duyduğunuz medya analizlerini ve içgörüleri sağlar.
PressPitch.io
presspitch.io
PressPitch.io, topluluk odaklı bir halkla ilişkiler (PR) yazılımıdır. Doğrudan bağlantı kurmak ve işbirliği yapmak için gazetecileri, KOBİ'leri ve startup'ları bir araya getiriyoruz. Küçük işletmelere medyadaki varlıklarını hızlandırmak ve gazetecilerin hareket halindeyken hızlı röportajlar ve anket...
PodSeeker
podseeker.co
Podseeker, halkla ilişkiler ve pazarlama profesyonellerine yönelik bir podcast medya veritabanıdır. Kullanıcılarımızın "yeni medya" ortamında gezinmelerine yardımcı oluyoruz ve konuk olarak podcast'lerde rezervasyon yaptırmalarına yardımcı olacak araçlar sağlıyoruz.
OnePitch
onepitch.co
Kazanılmış medya stratejinizde tahmine dayalı çalışmayı ortadan kaldırın. OnePitch'in eşleştirme teknolojisi, her satış konuşması için kesin bir medya listesi sunarak ekibinizin ilgi çekmesini, yerleşimleri güvence altına almasını ve marka yakınlığını artırmasını kolaylaştırır. OnePitch ile sonuçlar...