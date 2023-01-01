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DEEPMOTION

DEEPMOTION

deepmotion.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde DEEPMOTION çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Herhangi bir web tarayıcısı aracılığıyla saniyeler içinde videodan 3D animasyonlar oluşturun. Kullanımı kolay, yapay zeka destekli hareket yakalama ve gerçek zamanlı vücut takibi.

Web Sitesi: deepmotion.com

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