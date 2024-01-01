Voyager
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Web Sitesi: lumafield.com
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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
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Voyager - AI-powered 3D analysis software. A groundbreaking, AI-enhanced analysis tool for scan data. Visualize, analyze, and share data from any 3D scanner with nothing but a web browser.
Web Sitesi: lumafield.com
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