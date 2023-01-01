WebCatalog
Magma Studio

Magma Studio

magmastudio.io

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Magma Studio çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

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Tarayıcınızda internet üzerinden arkadaşlarınızla birlikte gerçek zamanlı bir resim çizin. Paylaşılan bir tuval üzerinde gerçek zamanlı olarak dijital boyama yoluyla beyin fırtınası yapmak ve fikir üretmek için Magma Studio'yu kullanan 600.000'den fazla sanatçı ve stüdyodan oluşan bir topluluğa katılın.

Web Sitesi: magmastudio.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Magma Studio ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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