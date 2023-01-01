WebCatalog
Lago

Lago

getlago.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Lago çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Açık kaynaklı ölçüm ve kullanıma dayalı faturalandırma. Lago, şirketinizin her aşamasında ölçüm ve kullanıma dayalı faturalandırma için kendi kendine barındırılan, ölçeklenebilir ve modüler bir mimari sunar.

Web Sitesi: getlago.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Lago ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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