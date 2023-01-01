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Heybase

Heybase

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: heybase.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Heybase çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Heybase, satıcıların kişiselleştirilmiş alıcı deneyimleri yaratabileceği ve potansiyel alıcılarla tek bir dijital konumda iletişim kurabileceği, ortak çalışmaya dayalı ortak alanlar sağlayan Dijital Satış Odası Yazılımıdır. Satıcılar, Sürükle ve Bırak Düzenleyici ile kişiselleştirilmiş satış teminatlarını Gömebilir, alıcılarla işbirliği yapabilir ve Heybase ile alıcı etkileşimini analiz edebilir.

Kategoriler:

Business
Digital Sales Room Software

Web Sitesi: heybase.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Heybase ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Showpad

Showpad

showpad.com

Vidyard

Vidyard

vidyard.com

Allego

Allego

allego.com

OneMob

OneMob

onemob.com

SalesHood

SalesHood

saleshood.com

Recapped

Recapped

recapped.io

Uberflip

Uberflip

uberflip.com

Paage

Paage

paage.io

Katalyz

Katalyz

katalyz.co

eyezon

eyezon

eyezonthis.com

haeppie

haeppie

haeppie.com

Klyck.io

Klyck.io

klyck.io

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