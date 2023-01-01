Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Heybase, satıcıların kişiselleştirilmiş alıcı deneyimleri yaratabileceği ve potansiyel alıcılarla tek bir dijital konumda iletişim kurabileceği, ortak çalışmaya dayalı ortak alanlar sağlayan Dijital Satış Odası Yazılımıdır. Satıcılar, Sürükle ve Bırak Düzenleyici ile kişiselleştirilmiş satış teminatlarını Gömebilir, alıcılarla işbirliği yapabilir ve Heybase ile alıcı etkileşimini analiz edebilir.

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Web Sitesi: heybase.io

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