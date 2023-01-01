Dün satışlar, sonsuz e-posta akışları, kaybolan ekler, eylem planı e-tabloları ve karanlığa gömülen bunalmış beklentilerden oluşan bir kaostu. ‍ Bugün Valuecase ile satış yapılıyor. Böylece potansiyel müşteriler daha hızlı hareket edebilir ve satıcılar nihayet bir fırsatın hâlâ devam edip etmediğini bilir. Her büyüklükteki satış ve müşteri başarısı ekipleri, müşterilerle etkileşim kurmak, işbirliğini basitleştirmek ve daha önce hiç görülmemiş içgörüleri ortaya çıkarmak için Valuecase'i seçiyor. Dokümanlar? Karşılıklı eylem planları mı? Reklamlar mı? Valuecase ile hepsi tek bir güzel alanda, potansiyel müşterilerle tek bir tıklamayla paylaşılıyor. Ürününüzle ilk temastan satışa, katılıma ve ötesine kadar.

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