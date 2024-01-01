Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Dealintent çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Dealintent, alıcı kişiliğini ortaya çıkarmak ve alıcının ilgisini çeken ve satış kanalınızdaki yüksek niyetli anlaşmaları belirleyen kişiselleştirilmiş dijital satış odaları oluşturmak için yapay zekayı kullanır

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