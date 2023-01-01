WebCatalog

Aligned

Aligned

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog Desktop'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: alignedup.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Aligned çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Satış ekipleri - kısaca ALIGNED, dijital bir satış odasıdır; ekibiniz ve alıcılarınız için bir işbirliği platformudur. Karmaşık anlaşmaları düzenlemenize, alıcı etkileşimini artırmanıza ve değer elde etme süresini kısaltmanıza olanak tanır. Nasıl? Aligned, tüm müşteri iletişiminizi, içeriğinizi, süreçlerinizi ve araçlarınızı tek bir kişiselleştirilmiş müşteri çalışma alanında düzenler (Evet, gerçekten). Artık her hafta e-posta kovalamaya gerek yok; bu yalnızca tek bir dijital odaya giden tek bir bağlantı, hepsine hükmediyor. Ayrıca müşteri yolculuğundaki kör noktaları ortaya çıkararak daha önce hiç görülmemiş içgörülere de erişebilirsiniz; bu da daha fazla kontrol elde etmenize, tüm paydaşlarla etkileşime geçmenize, verimliliği artırmanıza ve… daha fazla anlaşmayı daha hızlı tamamlamanıza yardımcı olur. Aracımız güzeldir, kullanımı basittir ve ücretsiz deneme süresi vardır, kredi kartı veya deneme süresi yoktur - bugün Aligned'e kaydolun ve kendiniz görün.

Web Sitesi: alignedup.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Aligned ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Outreach

Outreach

outreach.io

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

CallRail

CallRail

callrail.com

Gong.io

Gong.io

gong.io

Fireflies.ai

Fireflies.ai

fireflies.ai

Salesloft

Salesloft

salesloft.com

EngageBay

EngageBay

engagebay.com

Showpad

Showpad

showpad.com

Chorus.ai

Chorus.ai

chorus.ai

Yesware

Yesware

yesware.com

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

GetAccept

GetAccept

getaccept.com

Dealintent

Dealintent

dealintent.com

Humantic AI

Humantic AI

humantic.ai

Heybase

Heybase

heybase.io

haeppie

haeppie

haeppie.com

Optymize

Optymize

optymize.io

BrandNav

BrandNav

brandnav.io

Vivun

Vivun

vivun.com

Subbly

Subbly

subbly.co

SPCE

SPCE

spce.com

Capturly

Capturly

capturly.com

Stageset

Stageset

stageset.io

Keşfet

WebCatalog Desktop

Destek

Şirket

Yasal

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Monobox
Monobox
Translatium
Translatium

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.