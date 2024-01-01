WebCatalog

haeppie

haeppie

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Web Sitesi: haeppie.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde haeppie çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

haeppie, Satış ve Müşteri Başarısı Ekipleri için yaratılmıştır - haeppie Satış Alanları ile alıcı yolculuklarını daha fazla gelire dönüştürün ve tüm karar vericilerin aynı sayfada olmasını sağlayın. Saniyeler içinde daha fazla anlaşma sağlayan kişiselleştirilmiş ve etkileşimli Alanlar oluşturun. Alıcı yolculuklarınızı tek bir bağlantıyla merkezileştirerek satış döngülerinizi soğuk erişimden katılıma kadar hızlandırın. CRM'nizle (Hubspot, Pipedrive) sorunsuz bir şekilde entegre edilmesi, haeppie ile çalışmayı herkes için oldukça hızlı ve kolay hale getirir. Demo Sonrası Takipleri, Katılım veya Anlaşma bilgilerini tek tıklamayla paylaşın ve halihazırda kullandığınız araçlardan mevcut tüm malzemelerinizi entegre edin.

Kategoriler:

Business
Yapay Zeka Satış Asistanı Yazılımı
Dijital Satış Odası Yazılımı

Web Sitesi: haeppie.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, haeppie ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Zoho CRM

Zoho CRM

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JustCall

JustCall

justcall.io

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Cloze

Cloze

cloze.com

Fireflies.ai

Fireflies.ai

fireflies.ai

Gong.io

Gong.io

gong.io

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

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Zoho CRM Plus

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Salesforge

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envivo.io

envivo.io

Upscale

Upscale

upscale.ai

oppwiser

oppwiser

oppwiser.com

Salesrobot

Salesrobot

salesrobot.co

Storylane

Storylane

storylane.io

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