haeppie, Satış ve Müşteri Başarısı Ekipleri için yaratılmıştır - haeppie Satış Alanları ile alıcı yolculuklarını daha fazla gelire dönüştürün ve tüm karar vericilerin aynı sayfada olmasını sağlayın. Saniyeler içinde daha fazla anlaşma sağlayan kişiselleştirilmiş ve etkileşimli Alanlar oluşturun. Alıcı yolculuklarınızı tek bir bağlantıyla merkezileştirerek satış döngülerinizi soğuk erişimden katılıma kadar hızlandırın. CRM'nizle (Hubspot, Pipedrive) sorunsuz bir şekilde entegre edilmesi, haeppie ile çalışmayı herkes için oldukça hızlı ve kolay hale getirir. Demo Sonrası Takipleri, Katılım veya Anlaşma bilgilerini tek tıklamayla paylaşın ve halihazırda kullandığınız araçlardan mevcut tüm malzemelerinizi entegre edin.

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