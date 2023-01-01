WebCatalog

Capturly

Capturly

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: capturly.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Capturly çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Kullanıcı davranışını anlayın, sorunlu noktaları belirleyin, dönüşüm oranlarını artırın ve satışlarınızı artırın Mevcut performansınızı geliştirmek mi istiyorsunuz? Cevabınız evet ise Capturly tam size göre! Geleneksel analizlerin, oturum kayıtlarının, ısı haritalarının ve dönüşüm hunisi özelliklerinin göze çarpan bir birleşimidir.

Web Sitesi: capturly.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Capturly ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Lucky Orange

Lucky Orange

luckyorange.com

Session Rewind

Session Rewind

sessionrewind.com

Context.ai

Context.ai

with.context.ai

TruConversion

TruConversion

truconversion.com

rampmetrics

rampmetrics

rampmetrics.com

Leadoo

Leadoo

leadoo.com

SessionStack

SessionStack

sessionstack.com

Real Geeks

Real Geeks

realgeeks.com

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

CTA Examples

CTA Examples

ctaexamples.com

TruVideo

TruVideo

truvideo.com

GERU

GERU

geru.com

Ürün

Destek

Şirket

Yasal

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
WebCatalog
WebCatalog
Switchbar
Switchbar
Monobox
Monobox
Translatium
Translatium

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.