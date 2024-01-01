Isı Haritası Araçları - En Popüler Uygulamalar
Isı haritası araçları, web sitesi veya mobil cihaz ziyaretçilerinin, bir web sitesi veya mobil cihazdaki belirli bir sayfayla etkileşimde bulunurken davranışlarına ilişkin bilgiler sağlar. Pazarlamacılar ve web geliştiricileri, tıklamalar, fareyle üzerine gelme hareketleri ve bir web sayfasında kaydırma gibi kullanıcı eylemlerini görsel olarak tasvir etmek için ısı haritalarından yararlanır. Bu görsel temsiller, toplu tıklamaları ve fare hareketlerini sergileyerek pazarlamacıların ve UI/UX tasarımcılarının değerlendirmesine yönelik derinlemesine veriler sunar. Bu veriler, bir sayfanın tasarımının izleyicinin dikkatini çekme, geliştirilecek alanları belirleme ve sonuçta etkileşim ve dönüşüm oranlarını artırma konusundaki etkinliğini değerlendirmek için çok önemlidir.
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Microsoft Clarity
clarity.microsoft.com
Clarity ile kullanıcılarınızın ne istediğini görün. Clarity, gerçek kişilerin sitenizi gerçekte nasıl kullandığını gösteren ücretsiz, kullanımı kolay bir araçtır. Kurulum kolaydır ve birkaç dakika içinde veri almaya başlayacaksınız.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar, web sitesi kullanımını analiz eden, ısı haritaları, oturum kayıtları ve anketler gibi araçlar aracılığıyla geri bildirim sağlayan bir davranış analizi şirketidir. İnsanların web sitelerinde nasıl gezindiğine ve müşteri deneyimlerinin nasıl geliştirilebileceğine dair bir fikir sunmak için Goo...
Zoho PageSense
zoho.com
Dönüşüm Optimizasyonu ve Kişiselleştirme Platformu. Temel web sitesi ölçümlerinizi ölçün, ziyaretçilerinizin çevrimiçi davranışlarını anlayın ve dönüşümleri artırmak için onlara kişiselleştirilmiş bir web sitesi deneyimi sunun.
TWIPLA
twipla.com
Mükemmel Gizlilik Google Analytics Alternatifi. Halihazırda mükemmel gizlilik analizleri ve zekasından yararlanan 2,5 milyondan fazla web sitesine katılın.
FullStory
fullstory.com
FullStory, anında huniler, mükemmel piksel tekrarı, özel etkinlikler, ısı haritaları, gelişmiş arama, Geliştirme Araçları ve daha fazlası için dijital deneyim analiz platformunuzdur.
LogRocket
logrocket.com
Modern Ön Uç İzleme ve Ürün Analitiği. LogRocket, oturum tekrarını, performans izlemeyi ve ürün analitiğini birleştirerek yazılım ekiplerine ideal web ve mobil ürün deneyimi yaratma gücü verir.
Plerdy
plerdy.com
Dönüşüm Oranı Optimizasyon Araçları Ziyaretçilerinizi takip edin, analiz edin ve alıcılara dönüştürün Ücretsiz deneyin 4,9/5 4,5/5 4,9/5 Ürünlerimiz
Smartlook
smartlook.com
Kullanıcı davranışını daha önce mümkün olmayan yöntemlerle analiz edin. Smartlook, kullanıcı davranışını analiz etmede eksik olan yapboz parçasıdır. Mobil uygulamanızı ve web sitenizi geliştirmenize yardımcı olacak gerçek niteliksel bilgiler edinin.
Dragonfly AI
dragonflyai.co
İçeriğinizin performansını yapay zekanın gücüyle optimize edin. Tahmine dayalı ısı haritalarımız, herhangi bir içerikte hedef kitlenizin dikkatini ilk çeken şeyin ne olduğunu anında gösterir ve sizi yavaşlatmadan veri bilgilerine yönelik kararlar almanıza yardımcı olur. • Müşterilerinizin gerçekten ...
Lucky Orange
luckyorange.com
Rakamları hesaplamak için daha az zaman, işinizi büyütmek için daha fazla zaman. Dinamik Isı Haritaları, Oturum Kayıtları ve Canlı Sohbet gibi araç koleksiyonumuzu kullanarak web sitenizin dönüşüm oranını artırın.
Contentsquare
contentsquare.com
Dünyanın en eksiksiz dijital deneyim analiz platformuyla geliri, dönüşümü ve etkileşimi artırın.
Silktide
silktide.com
Tek bir platformda otomatik erişilebilirlik testi, içerik optimizasyonu ve dijital pazarlamayla web sitenizi daha iyi hale getirin.
Crazy Egg
crazyegg.com
Neyin popüler, neyin olmadığını görmek ve web ziyaretçilerinizin ısı haritaları, kayıtlar, anketler, A/B testleri ve daha fazlası gibi araçlarla ne yaptığını öğrenmek için Crazy Egg'i kullanın.
Mouseflow
mouseflow.com
Web sitenizi varsayımla değil, kesinlikle optimize edin Kullanıcılarınızın yolculuğunun her temas noktasında neler olduğunu bilin. Tahmine gerek yok.
Squeaky
squeaky.ai
Gizliliğe öncelik veren müşteri analiz platformu. Squeaky, daha iyi dijital deneyimler oluşturarak işinizi büyütmenize yardımcı olur. Hepsi bir arada aracımız analizleri, oturum kaydını, geri bildirimi ve ısı haritalarını içerir.
Howuku
howuku.com
Howuku, ziyaretçi kaydı, ısı haritası, geri bildirim widget'ı, A/B testi vb. ile yüksek performanslı kullanıcı deneyimi oluşturmanıza yardımcı olacak bir dizi araçtır.
WebTrackFlow
webtrackflow.com
WebTrackFlow, web sitesi içgörülerini dönüştürmeye kendini adamıştır. Isı haritaları, davranış takibi ve olay analizini içeren yenilikçi analiz araçlarımız veriye dayalı kararları güçlendirir. Kullanıcı dostu kontrol panelimiz, kullanıcı eylemlerini yorumlayarak olağanüstü bir dijital yolculuk için ...
EyeQuant
eyequant.com
EyeQuant, insanların ne gördüğünü, ilk olarak nereye baktıklarını ve dikkatlerinin ne kadarının tasarımınızın belirli öğeleri tarafından çekildiğini görsel olarak vurgulayan tahmine dayalı bir yapay zekadır.
TruConversion
truconversion.com
TruConversion, ziyaretçinin/kullanıcının davranışının ardındaki NEDENİ bularak dönüşümdeki sıkıntılı noktaları belirlemeye ve düzeltmeye yardımcı olan hepsi bir arada analitik uygulamadır.
RealEye
realeye.io
Web Kamerası Göz Takibi Özelliğine Sahip Çevrimiçi Araştırma Platformu. Bu: - Geleneksel göz izleme donanımından çok daha hızlı ve daha ucuzdur - Doğrudur (düğme boyutu doğruluğu) ve akademik çalışmalarda kullanılır - Kullanımı kolaydır (müşteriler kullanıcı dostu arayüzü için bizi övmektedir) RealE...
Reactflow
reactflow.com
Reactflow, ziyaretçilerinizin müşteriye dönüşmemesinin görsel ve mantıksal nedenlerini vurgular ve daha hızlı yatırım getirisi elde etmek için kusursuz bir satış hunisi sağlar. Reactflow, müşterinizin aktivite kayıtlarını video olarak oynatır, Isı Haritalarını, Huni Analizlerini, Hataları, Konsol Gü...
UXCam
uxcam.com
UXCam, işletmelerin kullanıcı davranışını anlamasını sağlayan hepsi bir arada mobil uygulama analiz platformudur. UXCam bir oturum tekrarı ve ısı haritası çözümü olarak başladı ancak niteliksel verilerin tek başına yanıtlayamayacağı pek çok soru olduğunu fark ettik. Bu nedenle niteliksel verilerin a...
Neurons
neuronsinc.com
İnsan davranışını tahmin etmek. Sinir bilimi ve yapay zeka aracımız aracılığıyla müşteri yanıtlarını, dikkatini ve davranışını saniyeler içinde tahmin edin. Deneme yanılma yoluyla A/B testi yavaş ve verimsizdir. Harekete geçmeyi başaramayan kampanyalara bütçe harcamayı bırakın.
FullSession
fullsession.io
FullSession, kapsamlı bir dijital deneyim platformu aracılığıyla şirketlerin müşterilerinin web siteleriyle nasıl etkileşimde bulunduğunu anlamalarına yardımcı olur. Kullanıcıların sürtünme noktalarını, ayrılma noktalarını belirlemek ve web sitenizle her kullanıcı etkileşiminin ardındaki bilgileri g...
Clueify
clueify.com
Clueify, konseptlerinizi başlatmadan önce size önemli performans geri bildirimleri sağlar. Yapay zekamızı kullanarak kullanıcıların nereye bakacaklarını ve tasarımınızı nasıl algılayacaklarını %92 doğrulukla tahmin edebilirsiniz. Bu, yüzlerce test kullanıcısının yalnızca bir tıklama uzakta olmasına ...
Mousestats
mousestats.com
Web sitenizin ziyaretçilerinin videosunu + web sitesi ısı haritalarını + form analizlerini + anketleri kaydedin ve izleyin
Feng-GUI
feng-gui.com
Yapay zekayla desteklenen ve onlarca yıllık nörobilim araştırmalarıyla doğrulanan Feng-GUI, dijital ajansların müşterileri için sonuçları en üst düzeye çıkarmasını sağlayan eyleme geçirilebilir bilgiler ve önerilerle birlikte tahmine dayalı görsel analizler sunar. https://feng-gui.com/ Feng-GUI hizm...
expoze.io
expoze.io
Expoze.io ile tanışın Expoze.io'da net bir misyonumuz var: herkesin mümkün olan en iyi yaratıcıyı geliştirmek için ihtiyaç duyduğu kaynaklara erişmesini sağlamak. Platformumuz tam da bunu yapıyor. Yapay zeka destekli tahmine dayalı göz izleme çözümümüz expoze.io, her türlü reklam öğesini inanılmaz b...
Browsee
browsee.io
Göz Atın - Tahmin Etmeyi Durdurun, Harekete Geçin ✔ Oturumlardaki AI Etiketleri - Oturumların %5'i ile kullanıcı sorunlarının %100'ünü anlayın ✔ Sayfa Hikayesi - Açılış sayfalarınızı geliştirmek için eyleme dönüştürülebilir bilgiler alın ✔ Kullanıcı Panosu - Etkileşimi analiz etmek ve sorunlarını an...
Ptengine
ptengine.com
Ptengine eksiksiz bir pazarlama ve analiz platformudur. İçeriği kişiselleştirerek ve A/B testleri gerçekleştirerek kullanıcılarınızı gerçekten anlamanıza ve harekete geçmenize yardımcı oluyoruz. Başlamak ücretsizdir ve birkaç dakika içinde kullanıma hazırdır.
VWO
vwo.com
VWO, hızlı büyüyen şirketlerin deneme ve dönüşüm oranı optimizasyonu için kullandığı pazar lideri A/B test aracıdır.
Quantum Metric
quantummetric.com
Hızlı bir dağıtımla platformumuz, müşterilerinizin web, yerel uygulama ve kiosk üzerinde deneyimlediği her şeyi alıp görselleştirmeye başlar. Her müşteri etkileşiminin etkisi otomatik olarak ölçülür, her müşteri oturumu tekrar oynatılabilir ve en önemlisi tüm ekipleriniz tek bir doğruluk sürümünden ...
Aqvil
aqvil.com
Aqvil, basit bir web analizi panosunda size tüm değerli web sitesi trafiği ölçümlerini sağlar.
cux.io
cux.io
Ziyaretçilerinizin deneyimlerini sayılara dönüştürüyor, müşteri yolculuğu boyunca davranış kalıplarını tanıyor ve anında eyleme geçirilebilir bilgiler sağlıyoruz. Artık Veri SPAM'ı yok
Capturly
capturly.com
Kullanıcı davranışını anlayın, sorunlu noktaları belirleyin, dönüşüm oranlarını artırın ve satışlarınızı artırın Mevcut performansınızı geliştirmek mi istiyorsunuz? Cevabınız evet ise Capturly tam size göre! Geleneksel analizlerin, oturum kayıtlarının, ısı haritalarının ve dönüşüm hunisi özellikler...
Monsido
monsido.com
Monsido, kuruluşların dijital varlıklarında üstün ve kapsayıcı bir kullanıcı deneyimi sunmalarını sağlamak ve iletişimlerin açık, optimize edilmiş ve uyumlu olmasını sağlama yolculuklarını desteklemek için tasarlanmış lider bir web yönetişim çözümüdür. Monsido Platformu, web erişilebilirliği, web si...
WEVO
wevo.ai
Hedef kitlenizi kullanan WEVO, dönüşüm engellerini belirleyen ve Canlı Yayın Öncesi web sitesi dönüşümünü artırmak için öneriler sunan tek araçtır. Daha doğru kullanıcı geri bildirimleriyle doğru müşteri deneyimlerini daha hızlı oluşturun.
Webmaxy
webmaxy.co
Büyüyen Markalar için En Güvenilir İş Araçları. Web sitesi kullanıcılarınıza, kendilerini en rahat hissettikleri yerde, herhangi bir sorun yaşamadan, daha verimli bir şekilde ulaşın, takip edin, etkileşime geçin ve dönüştürün.
Inspectlet
inspectlet.com
Inspectlet, ziyaretçilerinizin sitenizi kullanırken videolarını kaydederek onların yaptıkları her şeyi görmenizi sağlar. Sitenizdeki her fare hareketini, kaydırmayı, tıklamayı ve tuşa basmayı görün. Geleneksel analizleri unutun. İnsanların sitenizi tam olarak nasıl kullandıklarını bir daha asla mera...
LiveSession
livesession.io
LiveSession, oturum tekrarlarını, segmentasyonları, akıllı haritaları ve hata takibini içeren bir web analizi aracıdır.