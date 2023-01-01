Gizliliğe öncelik veren müşteri analiz platformu. Squeaky, daha iyi dijital deneyimler oluşturarak işinizi büyütmenize yardımcı olur. Hepsi bir arada aracımız analizleri, oturum kaydını, geri bildirimi ve ısı haritalarını içerir.

Web Sitesi: squeaky.ai

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