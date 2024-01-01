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UX Sniff

UX Sniff

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Web Sitesi: uxsniff.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde UX Sniff çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Improve your website's UX and boost conversions with UXsniff, an AI-powered tool that autonomously analyzes session recordings and identifies abnormal click patterns. Let UXsniff be your virtual UX analyst, enhancing your site's UX and conversion rates.

Kategoriler:

Software Development
Kullanıcı Araştırma Yazılımı

Web Sitesi: uxsniff.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, UX Sniff ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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