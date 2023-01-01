WebCatalog
OWOX

OWOX

owox.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde OWOX çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Dijital pazarlamanızdaki kör noktaları ortadan kaldırın. Çerezsiz izlemeyle dönüşümler üzerindeki gerçek pazarlama etkisini keşfedin. Pazarlama performansınıza ilişkin eksiksiz bir genel bakış elde edin, pazarlama değerini kanıtlayın, çabaları etki yaratacak şekilde hizalayın ve gerçek veri odaklı pazarlama gerçekleştirin

Web Sitesi: owox.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, OWOX ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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